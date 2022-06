Inter, dopo Bastoni arrivano due difensori? Dall’Olanda un nome ‘nuovo’ – CdS

L’Inter in caso di cessione di Alessandro Bastoni pensa di acquistare due nuovi difensori. Secondo il Corriere dello Sport, un nome nuovo per la difesa arriva direttamente dal campionato olandese.

DUE DIFENSORI – L’Idea dell’Inter quest’anno è quella di mettere a disposizione di Simone Inzaghi anche un altro difensore di spessore oltre a Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Danilo D’Ambrosio, Federico Dimarco ed eventualmente Gleison Bremer. In caso di partenza di Alessandro Bastoni, l’Inter utilizzerà una parte dei soldi incassati per andare all’assalto di Bremer, per il quale nei prossimi giorni ci sarà un contatto con il Torino. Il nome ‘nuovo’ per la difesa è Marcos Senesi del Feyenoord. Argentino classe 1997, 185 centimetri, piede sinistro, giocatore con passaporto italiano. La Roma lo tratta da tempo e con una cifra intorno ai 12 milioni può essere acquistato. L’Inter lo ha fatto seguire dai suoi 007 e ha constatato i progressi nell’ultima stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

