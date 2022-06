Inter, domani non solo Lukaku: sarà anche l’Asllani-day! – CdS

L’Inter è pronta a riabbracciare, dopo un anno di lontananza, Romelu Lukaku. Domani sarà il giorno delle sue visite mediche ma occhio, i nerazzurri accoglieranno anche un altro acquisto: Asllani.

COLPO – L’Inter prepara il grande ritorno di Romelu Lukaku. Il belga domani sosterrà le visite mediche con i nerazzurri ma, come racconta il Corriere dello Sport, domani sarà anche l’Asllani-day. Il centrocampista dell’Empoli infatti si troverà a Milano per sostenere anch’egli le visite mediche con l’Inter prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri. Certo, l’attenzione mediatica sarà tutta per il clamoroso ritorno di Big Rom, ma l’Inter, in questi giorni, ha intenzione di ultimare il suo calciomercato in entrata ufficializzando i vari colpi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno