Inter, domani il summit con Lukaku? La situazione con Pastorello – CdS

L’Inter sogna il ritorno di Romelu Lukaku in questa estate. Sogna, certo, perché di condizioni per far sì che il belga torni a Milano ce ne devono essere. I nerazzurri, come spiega il Corriere dello Sport, dovrebbero incontrarsi domani con l’entourage del giocatore.

INCONTRO – Il sogno degli ultimi giorni, per i tifosi dell’Inter, è quello di rivedere in Serie A con la maglia nerazzurra Romelu Lukaku (vedi articolo). L’attaccante belga vuole a tutti i costi tornare e l’Inter sta cercando di capire se effettivamente questa pista è possibile. Domani, come spiega il Corriere dello Sport, potrebbe esserci il primo summit tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage del giocatore. L’unica certezza è che non si terrà con Federico Pastorello, agente di Lukaku. Secondo il quotidiano i due sono in rotta di collisione e a parlare con l’Inter ci sarà un legale di fiducia del centravanti, Sebastien Ledure.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti