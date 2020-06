Inter divisa su Vidal, se Conte finisce bene puÃ² averlo come premio – TS

Inter divisa su Vidal, se Conte finisce bene può averlo come premio – TS

“Tuttosport” riporta che il nome di Vidal divide in casa Inter. Marotta per ora chiude, ma Conte stravede per il cileno.

DIVISIONE INTERNA – Il nome di Vidal fa discutere in casa Inter. C’è divisione. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha fatto tornare il mal di pancia a Conte: l’ennesima situazione in cui la squadra ha dimostrato l’assenza di giocatori capaci di vincere. Il cileno, che conquista campionati ininterrottamente dal primo vinto con la Juventus, in questo è un professore.

VISIONI OPPOSTE – Marotta però non vorrebbe inserire Vidal nello scambio con Lautaro Martinez per non super valutare il cartellino di un giocatore classe 1987 in scadenza nel 2021. E poi ci sono i dubbi extra campo. L’ad conosce bene il centrocampista avendolo avuto alla Juventus, e non a caso lo ha già ceduto una volta. Dubbi che invece non ha Conte, che ha messo il cileno in cima alla lista dei suoi rinforzi preferiti. Tanto che lo preferirebbe anche a Tonali, considerato un talento futuribile, ma tutto da formare e senza l’esperienza ad alti livelli che serve alla rosa.

QUESTIONE LATENTE – La situazione è esplosiva e rischia di deflagrare qualora Vidal mandasse nuovi messaggi espliciti. Sulla decisione finale molto influirà anche il finale di stagione dell’Inter. Se Conte dovesse chiudere bene come ha iniziato Vidal potrebbe essere il regalo di Zhang per dimostrare all’allenatore tutta la fiducia che la proprietà ha nei suoi confronti. Anche perché nella prossima stagione l’Inter non dovrà solo partecipare. E il tecnico è il primo a saperlo.