Inter, ‘disturbo’ Perisic e non solo: Juventus si inserisce anche per Kostic – AP

Kostic, da tempo seguito dall’Inter e protagonista con l’Eintracht Francoforte in Europa League, è tornato ad attirare l’attenzione su di sé. Dopo Ivan Perisic, prove di disturbo della Juventus anche per l’esterno serbo.

ALTRO ESTERNO – L’Inter da più di un anno segue Filip Kostic come possibile sostituto di Ivan Perisic, anche se poi a gennaio la dirigenza ha sfruttato l’occasione Robin Gosens. L’esterno serbo resta comunque nel mirino del club nerazzurro, ma secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, anche la Juventus si è inserita nella corsa per il classe 1992. Il serbo ha un anno di contatto, un paio di proposte dalla Premier League ma il suo sogno è quello di giocare in Serie A. L’Inter apprezza Kostic ma fin qui non ha mai accelerato. Per questo motivo dopo le manovre di disturbo della Juventus per Ivan Perisic, i bianconeri potrebbero presentare un’offerta per Kostic.

Fonte: alfredopedulla.com