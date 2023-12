Inter, la dirigenza traccia la strada per il mercato. Con un piano secondario

Il mercato invernale non è ancora cominciato, ma la dirigenza dell’Inter ha già cominciato a lavorare sottotraccia per mettere a disposizione di mister Simone Inzaghi almeno un colpo di mercato, mirato in base alle esigenze del tecnico.

TRA PRIORITÀ ED ESIGENZE – Se Buchanan è ormai apertamente l’obiettivo dichiarato per gennaio, i piani mercato nerazzurri si allargano anche sul fronte attacco. Il rendimento sinora insufficiente delle cosiddette seconde linee (Sanchez e Arnautovic) ha sinora costretto sia Lautaro Martinez che Thuram a tenere ritmi elevatissimi, correndo per forza di cose dei rischi che come nel caso dell’argentino possono portare a degli stop problematici. L’Inter, al momento, continua a ritenere la questione “secondaria” ma questo non esclude che i vari Taremi, Martial, Muriel e Broja (tanto per evidenziar i principali indiziati, con l’iraniano in assoluto il preferito) restino fortemente “attenzionati”. Specie se le tentazioni arabe per Alexis Sanchez dovessero tradursi in qualcosa di concreto. Prima però, come detto, c’è l’affare Buchanan, un investimento considerato strategico.