Inter, dirigenza a lavoro per l’estate! Tre nomi caldi – TS

MERCATO – L’Inter continua a lavorare per anticipare le mosse estive. Oaktree impone la linea green: solo giovani e futuribili per la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In questa situazione la dirigenza ha individuato tre nomi su cui preparare il terreno: Sam Beukema del Bologna, Nico Paz del Como e Samuele Ricci del Torino. Il difensore viene visto come il post Francesco Acerbi, mentre sul centrocampista le cose si fanno complicate. Il Como sta trattando per togliere la clausola da 10/12 milioni di euro al Real Madrid. La società dell’Inter si appoggia principalmente alla figura del vicepresidente Javier Zanetti in pressing su Pablo Paz, padre di Nico.

ALTRO – A centrocampo l’Inter si muove anche per Ricci. Il centrocampista piace anche al Milan ma sono iniziata già i primi corteggiamenti nerazzurri. Oaktree gradisce il profilo e soprattutto Inzaghi, perché il calciatore è duttile e può giocare anche da mezzala. Viene giudicato come il perfetto post-Hakan Calhanoglu.

Inter, il mercato in uscita

USCITA – L’Inter non trascura infine anche il fronte cessioni. Il primo nome è quello di Joaquin Correa che ha il contratto in scadenza a giugno. Gli infortuni lo tengono lontano dal campo da mesi, alla prima offerta verrebbe ceduto. Stessa situazione per Marko Arnautovic, su cui fa passi concreti la Fiorentina.

fonte: Tuttosport – Ivan Cardia