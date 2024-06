Inter, un dirigente di Serie B in sede: spunta una possibile cessione!

Visita a sorpresa in casa Inter oggi pomeriggio. Nella sede di Viale della Liberazione arriva il direttore sportivo di un club di Serie B. E subito spunta una suggestione di mercato.

VISITA – Viale della Liberazione si prepara ad un pomeriggio caldo, e non solo per le classiche temperature di metà giugno. Nelle prossime ore nella sede dell’Inter è atteso Tullio Tinti, procuratore di Simone Inzaghi, per discutere del futuro e del rinnovo di contratto del mister piacentino. Ma intanto, nell’attesa, un altro ospite ha fatto visita al quartier generale generale nerazzurro. Si tratta di un dirigente sportivo di un club di Serie B, la cui presenza in casa Inter è sicuramente legata a qualche suggestione di mercato.

Inter, chi bussa alla porta e perché?

INTERESSE – Il mercato non è ancora iniziato ma, ovviamente, i club – anche quelli di Serie B – da tempo si guardano in torno alla ricerca di profili convenienti e adatti a rinforzare le rose. Probabilmente è il caso di Morgan De Sanctis, nuovo direttore sportivo del Palermo, che pochi minuti fa ha fatto il suo ingresso nella sede dell’Inter. Indiscrezioni vicine all’ambiente rosanero fanno sapere che il dirigente potrebbe essere interessato a una delle giovani promesse nerazzurre. In particolare le voci fanno capo ai nomi dei due fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, di proprietà del club interista. Una visita che fa ovviamente piacere all’Inter, le cui esigenze per il prossimo mercato sono quelle di fare cassa.