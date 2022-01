Inter, Digne e Villar nel mirino. Vecino carta giusta? La situazione

Lucas Digne, terzino sinistro dell’Everton, e Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, sono due giocatori seguiti dall’Inter: Matias Vecino carta giusta?

DIGNE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’esterno preferito dall’Inter è Filip Kostic. Ma l’Eintracht Francoforte non vorrebbe lasciarlo partire prima dell’estate. Quindi il club nerazzurro starebbe guardando a Lucas Digne. Questo ultimo, in panchina ieri contro il Brighton, è diventato di attualità soprattutto dopo le dichiarazioni dell’allenatore Rafa Benitez (vedi articolo). La società meneghina penserebbe ad un prestito secco o con diritto di riscatto. I nerazzurri potrebbero giocarsi la carta Matias Vecino, profilo gradito al tecnico spagnolo.

VILLAR – L’uruguaiano, fuori dal progetto ed in scadenza di contratto, piace anche all’allenatore della Roma, José Mourinho. Un gradimento che potrebbe portare Gonzalo Villar in nerazzurro, visto come alternativa a Marcelo Brozovic. Il centrocampista spagnolo potrebbe arrivare nell’ambito dell’operazione Vecino o, in caso di sbarco di quest’ultimo in Premier League, grazie all’uscita di un altro centrocampista. Sarebbe Stefano Sensi il giocatore indiziato.

Fonte: SportMediaset.it