Inter, la difesa tra certezze e volti nuovi. Due trattative in estate – TS

In difesa sarà rivoluzione in casa Inter. Ci sono alcune trattative in corso per i rinnovi di contratto, anche se uno è già certo di partire. Questo obbliga a trovare un sostituto, secondo Tuttosport i nomi sono i seguenti.

TRATTATIVE – La priorità per la prossima estate nerazzurra sarà proprio trovare il sostituto del partente Milan Skriniar. La delusione per la scelta del difensore slovacco è cocente, ma bisogna andare avanti. Ci sono già alcuni nomi sondati dalla dirigenza dell’Inter: il primo è Tiago Djalò del Lille, già trattato nei scorsi giorni. Secondo Tuttosport c’è anche Benjamin Pavard, in scadenza di contratto nel 2024 con il Bayern Monaco. Il giocatore guadagna 5 milioni ma ha già fatto sapere di voler cambiare aria. Chris Smalling non è poi certo di rimanere a Roma, situazione da monitorare per l’Inter. La trattativa che non va sottovalutata però è quella per Francesco Acerbi. Il difensore è di proprietà della Lazio, ha uno stipendio di 2.6 milioni fino al 2025 ed ha quasi 35 anni. Simone Inzaghi lo vorrebbe tenere, questo sarà possibile solo se ci sarà una riduzione del riscatto iniziale da 4 milioni.

Fonte: Tuttosport – F.M.