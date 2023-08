Inter, per la difesa non c’è fretta ma quanti nomi! Un preferito – TS

Una serie di nomi di difensori incuriosiscono l’Inter. La dirigenza nerazzurra, come spiega TuttoSport, ha tutto il tempo di valutare attentamente i profili migliori.

CANDIDATI – Attualmente le priorità dell’Inter sul mercato sono ben altre rispetto alla difesa. Anche per quel reparto di campo, però, i nerazzurri hanno in programma un colpo per rinforzare il reparto. Secondo quanto emerge da TuttoSport il profilo preferito dalla dirigenza di Viale della Liberazione è ancora Rafael Toloi. L’Atalanta, però, non è così intenzionata a lasciarlo partire, e lo stesso vale per l’eventuale prestito di Merih Demiral. Ma, come già detto, l’Inter non ha intenzione di affrettare i tempi per la difesa e, dunque, può anche beneficiare di qualche occasione da fine mercato. In questo caso potrebbe trattarsi di Trevoh Chalobah, accostato più di una volta ai colori nerazzurri. Altri due nomi che la dirigenza sta valutando sono quelli di Stefan Savic e Abdou Diallo, in uscita e in scadenza, rispettivamente dall’Atletico Madrid e dal PSG, però nel 2024.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini