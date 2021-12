Inter, difesa da rinnovare tra giovani in prestito e obiettivi di mercato – TS

La dirigenza dell’Inter, come riportato da TuttoSport, in difesa si sta già muovendo in ottica mercato considerando contratti in scadenza e giovani in prestito. Due giocatori in scadenza piacciono ai nerazzurri.

REPARTO DA RINNOVARE – L’Inter si sta già muovendo per rinforzare la difesa considerando che in estate potrebbero salutare Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov. L’Inter ha in prestito due giovani di ottime prospettive come Vanheusden e Pirola, ma servirà qualcosa in più, tenendo sempre in considerazione dei punti fermi come Dimarco e Skriniar. Come già specificato nelle ultime settimane, l’Inter segue con attenzione la situazione legata a Luiz Felipe, anche lui in scadenza con la Lazio, è un pupillo di Simone Inzaghi. Interessante anche la situazione legata a Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach (stesso agente di Calhanoglu). Sul taccuino, in seconda fila, anche il nome del 22enne francese Malang Sarr, di proprietà del Chelsea.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini