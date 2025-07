Inter, dietro al no su Fabbian una strategia possibile con il Bologna

L’Inter non sta rivoluzionando la rosa ma sta effettuando degli acquisti e delle cessioni mirate. Una delle ultime novità potrebbe essere l’interessamento del Bologna su un centrocampista nerazzurro.

INTERESSE – L’Inter sta affrontando questa sessione di mercato con molta intraprendenza ma anche tanta attenzione a mantenere un certo equilibrio tra entrate ed uscite sia a livello economico che di giocatori. Al momento tutti i reparti sembrano ancora da puntellare tra cui il centrocampo. Nella porzione centrale di campo tiene banco ancora la questione Çalhanoğlu, dove risulta forte l’interesse del Galatasaray che non ha mai affondato il colpo. In Italia invece si fa largo l’interessamento del Bologna nei confronti di Kristjan Asllani. Il responsabile dell’area tecnica dei rossoblù, Giovanni Sartori sarebbe intenzionato ad investire sull’albanese ma solo per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. L’Inter dal canto suo ha fatto sapere al Bologna che non eserciterà il diritto di riscatto sul giovane Giovanni Fabbian.

Inter, con il Bologna potrebbe nascere un intreccio di mercato

STRATEGIA – L’Inter potrebbe attuare una strategia ben precisa con il Bologna. I rossoblù valutano l’albanese non più di 10 milioni di euro, mentre il valore di Fabbian è di circa 12 milioni di euro. In questo momento l’Inter però valuta Asllani tra i 15 e i 18 milioni euro. Una cifra congrua per un giocatore che senza pressioni, giocando partite non di cartello, ha fatto intravedere sprazzi di gran calcio. Bologna potrebbe rivelarsi il luogo ideale per veder crescere definitivamente il calciatore della nazionale albanese. Questo intreccio di mercato potrebbe dare ancora più peso alla scelta dell’Inter di non riscattare Fabbian. Questa mossa porterà l’intreccio di mercato su di un altro livello. L’eventualità di uno scambio alla pari tra l’Inter ed il Bologna per i due giocatori non sembra così remota. Ecco che un rifiuto apparente potrebbe celare una strategia ben precisa.