Inter e mercato, tutto ancora in divenire. La trattative di pre-mercato, prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva, non decollano. Come riportato da “Sky Sport”, le regole nerazzurre sono abbastanza chiare

PATTI CHIARI – Chi pensa di fare affari con e/o dall’Inter in estate, casca male. In casa nerazzurra c’è necessità ma non fretta di vendere. E soprattutto, in caso di vendita, avverrà alle cifre fissate dall’Inter. Vale per Achraf Hakimi e varrà per gli altri, a partire da Lautaro Martinez. Le operazioni di mercato nerazzurre più calde sono abbastanza note, tanto in entrata quanto in uscita (vedi articolo). Si preannuncia un braccio di ferro continuo con scadenza prevista oltre il 30 giugno (giorno di chiusura dell’esercizio di bilancio, ndr). Chi avrà ragione, alla fine?