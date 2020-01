Inter, dentro Moses e fuori Lazaro. Anche Vecino ai saluti: le ultime – GdS

L’Inter dopo la trasferta di Lecce tornerà subito a lavoro per risolvere gli ultimi casi di mercato. Valentino Lazaro è ormai a un passo dalla cessione in Premier League, al Newcastle. Al suo posto arriverà con ogni probabilità Victor Moses. Anche Matìas Vecino è vicino ai saluti, e questo potrebbe portare all’acquisto di un nuovo centrocampista. Di seguito le ultime riguardo le notizie di mercato secondo la “Gazzetta dello Sport”.

MOSES PER LAZARO – L’Inter è vicina alla cessione, in prestito, di Valentino Lazaro che ad oggi non ha convinto la dirigenza nerazzurra. L’austriaco è vicino alla cessione in Premier League, in particolare al Newcastle. Proprio in Premier League ha giocato Victor Moses, esterno nigeriano in prestito al Fenerbahce. Il calciatore ha già giocato alla corte di Antonio Conte al Chelsea, che ha già dato l’ok per il suo trasferimento in Italia.

A CENTROCAMPO – Matìas Vecino è in uscita, fuori dal progetto di Antonio Conte il centrocampista uruguaiano non è stato – anche oggi – convocato per la sfida di campionato. Anche il Siviglia si inserisce nella corsa per il centrocampista ex Fiorentina. Una sua cessione potrebbe regalare al tecnico interista un altro rinforzo a centrocampo, tenendo in considerazione però che nella lista Europa League sarà possibile aggiungere solo tre nuovi acquisti.

LE ULTIME – Dopo Lecce-Inter si tornerà a lavoro soprattutto per limare gli ultimi dettagli riguardo la trattativa per Christian Eriksen, ormai questione di ore per il talento danese, si discute di bonus. Olivier Giroud resta in stand-by considerando lo stop per quanto riguarda la cessione di Matteo Politano, che si farà.