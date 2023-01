Inter, Demiral soluzione più semplice. Tutto dipende da un fattore

Secondo gli ultimi aggiornamenti dati da Gianluca Di Marzio l’acquisto più plausibile per la sessione di mercato invernale sarà Merih Demiral. L’Inter spingerà per il difensore dell’Atalanta in un solo caso.

SOSTITUTO – Merih Demiral potrebbe essere il sostituto di Milan Skriniar. Questo è il piano pensato dall‘Inter nella lunga giornata di mercato. Secondo gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio l’Inter offrirebbe per il difensore un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro, la stessa cifra che gli stessi nerazzurri vorrebbero per lo slovacco. Il PSG ha offerto un indennizzo di 10 milioni, ma la dirigenza meneghina ha prontamente rifiutato. Qualora dovesse arrivare la proposta giusta per Skriniar nelle prossime ore, l’Inter si muoverà per Demiral. Le piste Victor Lindelof e Benjamin Pavard sono impossibili perché i rispettivi club non accettano il prestito.