Inter, definita la cessione di Kamatè all’Aves: cifre e formula! – GDM

L’Inter ha trovato un accordo con l’Aves per la cessione di Issiaka Kamatè in questa sessione estiva di calciomercato. Di seguito i dettagli dell’affare.

ACCORDO DEFINITO – L’Inter cederà Issiaka Kamatè con la formula del prestito con diritto di riscatto all’Aves. Ciò è quanto riportato da Gianluca Di Marzio, con l’indicazione che l’opzione potrà essere attivata pagando circa 2 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri. Questi ultimi, a loro volta, potranno controriscattare il calciatore francese versando 250 mila euro in più ai portoghesi.

Kamatè ceduto: l’Inter si riserva una possibilità per il futuro!

UNA SENSAZIONE – L’Inter ha deciso di inserire nel contratto siglato con l’Aves la clausola per il riacquisto in quanto crede nelle potenzialità del classe 2004. Il precampionato disputato dal francese, che è stato impiegato dal mister Simone Inzaghi nella posizione di esterno destro, ha stupito per le qualità e la personalità mostrate dal calciatore. La speranza dei nerazzurri è che l’anno di apprendistato nel club lusitano possa aiutarlo a maturare ulteriormente per poter tornare in Italia con nuove convinzioni e sicurezze.

IL CLUB – L’Aves ha una storia particolare, in quanto è stato costretto a ripartire dalle serie inferiori a causa di problemi finanziari che ne hanno determinato il fallimento nel 2020. Solo tre anni prima i lusitani avevano ottenuto una storica Coppa di Portogallo sconfiggendo in finale lo Sporting Lisbona per 2-1. La volontà attuale è quella di costruirsi un nuovo presente roseo attraverso successi importanti da ottenere nella massima serie portoghese.