Inter decisa su Cunha: Ã¨ l’erede di Lautaro Martinez – TS

Inter decisa su Cunha: è l’erede di Lautaro Martinez – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter ha allacciato i contatti per Matheus Cunha. Il brasiliano è un talento in rampa di lancio.

CONTATTI AVVIATI – Nell’estate in cui l’Inter potrebbe dire addio a Lautaro Martinez ecco pronto il suo erede. Ovvero un giocatore dal profilo simile che potrebbe sbarcare ad Appiano. Dopo averlo seguito per diversi mesi infatti la società ha riallacciato i rapporti con l’entourage di Matheus Cunha, attaccante brasiliano classe 1999 dell’Hertha Berlino.

ESPLOSIONE – Il brasiliano è arrivato nella squadra della capitale a gennaio e si è messo subito in luce. Nel mercato invernale è stato prelevato per 18 milioni dal Lipsia, dove aveva faticato segnando solo 9 gol in 52 partite. All’Hertha invece si è preso la vetrina: 4 reti in 6 gare, spingendo in panchina un altro nuovo acquisto del club di nome Piatek. E prima aveva trascinato l’Under 23 del Brasile alla qualificazione olimpica con 5 gol.

AFFARE – Seconda punta di nascita, Cunha ha dimostrato di potersi adattare anche da centravanti o attaccante esterno. Caratteristiche che lo accomunano al primo Lautaro, così come l’età del potenziale arrivo a Milano. Il suo valore anche se dovesse continuare a segnare difficilmente supererà i 30-35 milioni. Un investimento non banale, ma comunque congruo per quello che potrebbe essere il terzo attaccante dell’Inter. I nerazzurri hanno buoni rapporti col club tedesco, cementati dopo l’operazione Lazaro di un anno fa.