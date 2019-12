Inter decisa su Cristian Ferreira, il Thiago Alcantara argentino – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter fa sul serio per Cristian Ferreira. Il centrocampista del River Plate è un grande talento, ma va decisa la formula.

FORMULA DA TROVARE – L’Inter fa sul serio per Cristian Ferreira, talento classe 1999. Il centrocampista del River Plate ha una clausola rescissoria di 25 milioni di dollari. La società ha già incontrato a Milano il suo agente Simonian. Un incontro per capire la possibilità di averlo già a Milano a gennaio. Difficile però che il River Plate possa accettare la formula del prestito senza obbligo di riscatto. I nerazzurri al momento sarebbero disposti solo a inserire l’opzione del diritto di riscatto. Una precauzione per un giocatore che in questa stagione ha giocato pochissimo. Appena 6 gare (141’) e un assist in questo inizio di Superliga argentina anche per colpa di un problema al ginocchio. L’anno prima 14 presenze, 4 reti e due assist.

TALENTO VERO – A chi paragonare Ferreira? Senza scomodare Dio Iniesta possiamo accostarlo a Thiago Alcantara. Come ruolo e fisico. È un trequartista che può fare anche la mezzala, naturalmente offensiva. In Sudamerica lo paragonano per caratteristiche già a Joao Felix, Brahim Diaz, Kangin Lee e Martin Odegaard, sicuramente è uno dei talenti più promettenti dell’Argentina di oggi.