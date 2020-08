Inter, decisa la linea sul mercato: no spese folli. Lautaro Martinez esce?

L’Inter è alle prese con la questione allenatore: l’incontro decisivo con Antonio Conte è sempre più vicino. E’ importante, però, pianificare anche il prossimo calciomercato. Saranno molte le restrizioni internazionale a causa del Covid-19 e occhio a Lautaro Martinez

NIENTE INVESTIMENTI FUORI DAL COMUNE – A meno che non saranno effettuate cessioni pesanti, l’Inter non ha intenzione di fare spese folli. Lo riporta chiaramente SkySport24, evidenziando le difficoltà economiche a livello mondiale dopo l’emergenza Coronavirus. E’ molto difficile ipotizzare che l’Inter spenda 50 milioni per quattro giocatori, dando anche ingaggi pesanti. Si punterà invece su calciatori di prospettiva. Difficile anche il capitolo cessioni, partendo da Lautaro Martinez. Rispetto ad alcuni mesi fa, il Barcellona ha meno possibilità di spesa, quindi è molto difficile che arrivino offerte da 90 milioni cash per l’argentino.