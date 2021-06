Inter decisa: Hakimi il sacrificato. La decisione su Lautaro Martinez − Sky

L’indiziato principale per lasciare l’Inter sarà Achraf Hakimi, mentre su Lautaro Martinez la volontà è trattenerlo. Come riporta Fabrizio Romano su “Sky Sport 24”, per l’esterno marocchino nessuno ha ancora offerto gli 80 milioni richiesti dalla società nerazzurra

CESSIONI BIG − Le parole di Fabrizio Romano sul mercato in uscita dell’Inter: «Tra Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, resterà il Toro all’Inter. Hakimi sarà il sacrificato come ha detto anche il suo procuratore Alejandro Camaño (vedi dichiarazioni). Nessuno però ha offerto tra Paris Saint Germain e Chelsea gli 80 milioni richiesti dalla società nerazzurra. Sull’argentino, l’Inter lo vuole tenere magari ritoccando anche il contratto».