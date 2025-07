De Winter, accordo di massima con l’Inter! Ma Leoni resta il primo obiettivo

L’Inter, in questo mercato estivo, è impegnata su più fronti. Il nome caldo per la difesa rimane Giovanni Leoni, ma ci sono contatti ben avviati con il Genoa per Koni De Winter.

NOME NUOVO – L’Inter continua a muoversi sul mercato per rafforzare il reparto difensivo in vista della stagione 2025-2026. Dopo le difficoltà emerse nella scorsa annata, specialmente nei minuti finali delle partite, la dirigenza nerazzurra è determinata a offrire a Cristian Chivu un nome nuovo. Nonostante Giovanni Leoni sia la priorità, l’Inter ha già messo in cassaforte il si di Koni De Winter, difensore del Genoa. Il giornale belga Het Nieuwsblad ha confermato che il giocatore avrebbe raggiunto un accordo di massima con il club nerazzurro. Adesso i dirigenti di via della Liberazione dovranno trattare con il grifone.

Inter, De Winter e non solo! Trovata la soluzione in difesa

PROFILO GIUSTO – L’Inter è stata colpita dall’ottima stagione del genoano nella passata stagione. Il suo profilo piace per la capacità di adattarsi sia a una difesa a tre che a quattro. Il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, cifra accessibile per un giocatore già rodato in Serie A e con margini di crescita. È un classe 2002 e sarebbe un’operazione che potrebbe non precludere l’approdo di Leoni nella rosa interista. Per effettuare questi colpi però, servono necessariamente alcune uscite.