Inter, situazione de Vrij in stand-by. D’Ambrosio vicino al rinnovo – Sky

Arrivano aggiornamenti sul mercato dell’Inter e la situazione inerente i rinnovi di contratto. Valentina Mariani ha parlato su Sky Sport di Stefan de Vrij, Milan Skriniar ma anche di altri giocatori in dubbio per la prossima stagione.

ADDIO – L’Inter sta già lavorando per le prossime stagioni. Valentina Mariani, in diretta da Sky Sport, ha riassunto così la situazione rinnovi in casa nerazzurra: «Non è arrivata alcuna offerta dal PSG per Milan Skriniar. Inzaghi ha definito il giocatore tranquillo, ma ha comunque deciso di non rinnovare a causa della distanza troppo netta tra le richieste e l’offerta dell’Inter. Il procuratore ha parlato con tempistiche discutibili e ha detto che questa notizia la dirigenza già la sapeva da prima di Natale. Il club fa sapere che non ha alcuna volontà di perdere Skriniar durante questa sessione di mercato. Ha rifiutato 50 milioni in estate, adesso venderlo a 15 e cercare un sostituto non avrebbe davvero senso».

LAVORO – La giornalista ha poi aggiunto: «Danilo D’Ambrosio è vicino al rinnovo, per Edin Dzeko la volontà è di trattenerlo un altro anno. La proposta per Stefan de Vrij è di un biennale con opzione per un’altra stagione, ma il giocatore non sta rispondendo all’offerta. Roberto Gagliardini vuole essere protagonista, saluterà come Samir Handanovic e Alex Cordaz. I prossimi due incontri per evitare Skriniar bis saranno per Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni»