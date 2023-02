Inter, da de Vrij fino a Bastoni. Rinnovi di contratto da discutere – TS

L’Inter deve trattare con diversi giocatori per il rinnovo di contratto. Alcuni hanno la scadenza a giugno, come Stefan de Vrij, altri nel 2024, come Alessandro Bastoni. Secondo Tuttosport questa è la situazione generale.

RINNOVI – Ci sono alcune situazioni da delineare in casa Inter, soprattutto nel reparto arretrato. Milan Skriniar andrà sicuramente via il primo luglio, direzione PSG. L’accordo con lo slovacco non è arrivato, perciò si deve correre ai ripari. L’altro in dubbio per la prossima stagione è Stefan de Vrij, a cui è stato proposto un rinnovo con ingaggio simile a quello attuale (4 milioni). L’olandese vorrebbe provare nuove esperienze, ha richieste dall’Inghilterra ma in particolar modo dal Villarreal in Spagna. Entro febbraio l’Inter aspetta una decisione e una risposta. Secondo Tuttosport invece Danilo D’Ambrosio sembra in uscita, le sensazioni per il jolly non sono positive per la permanenza. Tra i certi di rimanere a Milano il primo è Alessandro Bastoni, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e assoluta intenzione di rinnovare con i nerazzurri. Nelle prossime settimane ci saranno le discussioni. Il secondo, infine, Matteo Darmian, che rinnoverà fino al 2024 con opzione per un altro anno.

Fonte: Tuttosport – F.M.