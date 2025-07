Inter, De Paul si allontana? Due americane fanno sul serio!

Rodrigo De Paul è tra i centrocampisti accostati all’Inter per la prossima stagione. Al momento, il calciatore argentino sembra più vicino al ritorno in Sudamerica. La situazione.

IL PUNTO – Rodrigo De Paul e l’Inter rappresentano due realtà spesso vicine ma mai realmente in grado di incrociarsi. L’interesse dei nerazzurri risale a svariate stagioni fa, quando l’argentino militava nell’Udinese e dimostrava di poter svolgere un ruolo primario all’interno di una squadra chiamata a lottare ai vertici. L’aggancio non è riuscito, con il classe 1994 che si è poi trasferito all’Atlético Madrid alla corte del connazionale Diego Pablo Simeone. Ora, nel 2025, l’argentino è a un anno dalla scadenza del contratto con i colchoneros. Con un futuro incerto sul quale sono molte le speculazione e varie le opzioni possibili.

De Paul, non sarà Inter? Soluzioni più probabili

LO SCENARIO – Al momento l’Inter non rappresenta l’opzione più plausibile per il futuro immediato di De Paul. Come riferito da Fabrizio Romano, infatti, la squadra che lo sta seguendo con maggior interesse è l’Inter Miami, con Lionel Messi che potrebbe svolgere un ruolo decisivo nell’orientare il connazionale verso la decisione definitiva. Oltre alla squadra nordamericana, sul calciatore argentino vi è anche l’interessamento del Botafogo, squadra nella quale troverebbe un connazionale che rappresenta una vecchia conoscenza dell’Inter, ossia Joaquin Correa. In questo scenario, i nerazzurri appaiono più defilati. Con nomi di segno diverso – giovani e futuribili – su cui concentrare la propria attenzione.