Inter, De Paul obiettivo per il centrocampo. Udinese chiara: il punto

Photo 197983143

L’Inter punta a rinforzarsi nel mercato di gennaio per continuare la rincorsa allo scudetto. Uno degli obiettivi per il centrocampo è Rodrigo De Paul, numero 10 dell’Udinese. L’operazione, però, appare difficile. Le ultime da “SportMediaset”

SOGNO – Il mercato di gennaio è alle porte e l’Inter punta a rinforzare la rosa per continuare la rincorsa allo scudetto. In caso di uscite a centrocampo, su tutte quella di Eriksen, i nerazzurri avrebbero individuato il sostituto ideale: Rodrigo De Paul dell’Udinese. L’argentino è molto apprezzato da Conte per la sua duttilità e la sua abilità di abbinare tecnica e corsa. Le richieste dell’Udinese, però, sono chiare: per strappare l’argentino dal Friuli ci vogliono non meno di 35 milioni di euro, cifra attualmente proibitiva per l’Inter, che vorrebbe impostare l’operazione in prestito. Su queste basi è difficile che l’affare vada in porto, ma i nerazzurri ci proveranno sino all’ultimo giorno di mercato.