Inter, David si allontana dall’Italia. Beukema apre a un altro club

Jonathan David si prepara a lasciare il Lille per una nuova esperienza. In passato Inter, Juventus e soprattutto Napoli si erano interessate a lui. Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha aggiornato riguardo la situazione legata all’attaccante canadese. Obiettivo nerazzurro anche Beukema del Bologna, che resta un obiettivo concreto soprattutto del Napoli.

ALTRO OBIETTIVO – L’Inter lavora per allestire una squadra più forte della prossima stagione rinforzando ogni reparto. Uno di questi è la difesa, con Sam Beukema e altri profili seguiti dalla dirigenza nerazzurra. Proprio il difensore olandese è un obiettivo concreto del Napoli, così come svelato da Matteo Moretto: «Tra i primissimi nomi per rinforzare la difesa del Napoli c’è Beukema del Bologna per qualità, costi e caratteristiche. Lui ha dato l’OK al trasferimento al Napoli. Bisogna capire quale sarà la trattativa tra il Napoli e il Bologna, quest’ultimi vorrebbero fare di tutto per trattenerlo».

Non solo Beukema, David invece si allontana dalla Serie A

DAVID SI ALLONTANA – Moretto poi si sofferma su Jonathan David, sempre più lontano dal Napoli e dalla Serie A, con l’Inter che nei mesi scorsi si era timidamente interessata al calciatore: «Si allontana sempre di più la possibilità di vedere Jonathan David in Serie A. I costi, seppur si parli di un giocatore in scadenza, sono comunque elevati. Il Napoli è stata la squadra che più di tutte si è avvicinata alle richieste dell’entourage, raggiungendo quasi un accordo verbale: contratto di quattro anni a più di 6 milioni netti a stagione. In questo momento le percentuali di vedere David in Italia sono basse. Molti club esteri sono interessate a lui».

Fonte: Matteo Moretto – Canale YouTube di Fabrizio Romano