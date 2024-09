Inter, David non esclude il rinnovo: «Sto trattando con il Lille. Vedremo!»

L’obiettivo di mercato dell’Inter per l’estate 2025, Jonathan David, ha aperto alla possibilità di rinnovare il suo contratto con il Lille.

LE PAROLE – Jonathan David è il grande obiettivo dell’Inter per il 2025. Il calciatore francese, il cui contratto scade proprio nella prossima stagione, si è espresso sullo stato delle trattative con il Lille in vista di un potenziale rinnovo. Queste le dichiarazioni da lui rilasciate a The Athletic: «Nell’ultima estate c’erano alcune offerte, ho parlato con un paio di società e allenatori ma alla fine abbiamo deciso di restare a Lille. Adesso tutto può succedere. Cosa sto aspettando? Sono all’ultimo anno di contratto, vedremo cosa succederà l’anno prossimo. Attualmente stiamo discutendo con il presidente per un eventuale rinnovo… vedremo come si evolverà».

David e l’Inter: un futuro difficile da scrivere, ma i nerazzurri intendono provarci!

LO SCENARIO – David rappresenta uno dei pezzi pregiati del calcio canadese. L’idea di un suo approdo al club meneghino rappresenta un sogno della società nerazzurra, conscia del fatto che ingaggiarlo a parametro zero non sarà un’impresa semplice. Molti club sono sulle tracce del giocatore del Lille, stante il suo rendimento con il club transalpino: 84 reti in 182 partite disputate con la maglia della squadra allenata da Bruno Génésio. Uno score che ha attratto varie squadre, tra cui due rivali italiane dell’Inter. Juventus e Milan, infatti, sembrano intenzionate a preparare la strategia più adeguata per rovinare i piani dei nerazzurri. Ma l’evoluzione della situazione di mercato del classe 2000 è tutt’altro che scritta, con l’ipotesi rinnovo non più da escludere.