Inter-Darmian rimandato: il Parma ha fatto una richiesta – SM

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli

Matteo Darmian dovrà aspettare per indossare la maglia dell’Inter. E’ tutto fatto per il trasferimento, ma il Parma ha chiesto di rimandarlo alla settimana prossima per avere il giocatore a disposizione per la prossima partita di campionato

Bisognerà aspettare ancora qualche giorno poi Matteo Darmian potrà diventare ufficialmente un giocatore dell’Inter. L’accordo col Parma è stato trovato da tempo, ma secondo Marco Barzaghi per “Sport Mediaset” il Parma ha chiesto all’Inter di rinviare alla prossima settimana. Il club lo vuole a disposizione per la sfida di campionato di domenica contro il Verona. Lunedì verrà chiusa l’operazione e il giocatore svolgerà le visite mediche.