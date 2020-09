Inter, Darmian in arrivo! Candreva valuta l’offerta della Sampdoria – Sky

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli

L’Inter, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Vidal (vedi articolo), può concentrarsi sul mercato in uscita. Alessandro Sugoni – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – fa il punto sui giocatori che effettivamente possono lasciare Milano a breve. Intanto Darmian si prepara a diventare nerazzurro

USCITE – L’Inter, dopo l’arrivo di Arturo Vidal, si concentra sul mercato in uscita ma anche sull’arrivo di Matteo Darmian. Alessandro Sugoni fa il punto della situazione: «Giocatori che possono lasciare l’Inter? Nell’immediato parliamo di Eddie Salcedo, che potrebbe tornare al Verona. Poi c’è Antonio Candreva che sta ancora valutando l’offerta della Sampdoria e poi c’è un’altra categoria di giocatori, vale a dire quella per la quale si ascolterebbe un’offerta convincente: praticamente tutti, tranne due o tre. È difficile perché gira poco cash, che è quello che l’Inter vorrebbe in questo momento. Aggiungiamo che Matteo Darmian è in arrivo dal Parma mentre Sebastiano Esposito andrà a fare esperienza alla SPAL».