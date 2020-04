Inter, dal Tottenham il dopo Godin? Il colpo a zero dagli Spurs – CdS

Non solo Marash Kumbulla, per la difesa dell’Inter potrebbe esserci un altro innesto in caso di addio di Diego Godin: nel mirino il difensore del Tottenham, Jan Vertonghen

PUNTO – Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, per l’Inter resterebbe in piedi l’idea Jan Vertonghen per la retroguardia. Un colpo a parametro dal Tottenham, visto che il centrale è in scadenza. Nel frattempo non sarebbe escluso che agli Spurs possa giungere Diego Godin, partente dalla squadra nerazzurra. Per quanto riguarda il giocatore del club inglese, la società meneghina non sarebbe sola. Sul calciatore ci sarebbe infatti anche l’Ajax.