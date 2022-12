Inter dal Sassuolo per cercare un difensore: nome nuovo a sorpresa

L’Inter pensa a qualche rinforzo in difesa per la seconda parte di stagione. C’è la possibilità di iniziare una trattativa con il Sassuolo, per un nome nuovo a sorpresa di cui non si era mai parlato. La voce arriva dal Brasile.

LA NOVITÀ – L’Inter può andare dal Sassuolo per cercare un difensore. Il nome, fatto in Brasile da Esporte Band RS, è particolare: si tratta di Ruan Tressoldi, classe ’98 arrivato in neroverde un anno fa dal Gremio. In questa Serie A ha giocato appena due volte: nella prima, l’11 settembre con l’Udinese, si è fatto espellere al 44′, nella seconda è entrato proprio contro l’Inter nel finale (8 ottobre) ma in pochissimi minuti è riuscito a essere ammonito. Il valore di Ruan Tressoldi, spiega Esporte Band RS, è calato e questo può favorire una trattativa. Il Gremio ha il 10% di percentuale su una futura rivendita e guarda con attenzione la vicenda. Per l’Inter è un nome molto strano, visto che al Sassuolo Tressoldi ha dimostrato finora molto poco.