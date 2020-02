Inter, dal prossimo anno un “numero 1 BIS”? Radu e Musso in pole – TS

L’Inter già dalla prossima stagione potrebbe valutare l’opzione “numero 1 bis”, cioè due portieri per una maglia ad titolare, con Samir Handanovic in leggero vantaggio. Posto che quanto accaduto al portiere sloveno qualche giorno fa è una rarità assoluta ed è ancora tra i migliori al mondo, secondo “TuttoSport” i nerazzurri valutano due opzioni.

NUMERO 1 BIS – L’Inter al termine della stagione potrebbe decidere di richiamare il portiere Ionut Radu, cresciuto nelle giovanili nerazzurre e mandato in prestito al Genoa e al Parma dopo (a seguito dell’infortunio di Luigi Sepe). Secondo il quotidiano torinese i nerazzurri valutano l’opzione “numero 1 bis” come accade questa stagione alla Juventus, ovvero due portieri candidati per una maglia da titolare con Szczesny in leggero vantaggio su Gigi Buffon. Nel caso dell’Inter il titolare sarebbe ancora Samir Handanovic, che negli ultimi anni non ha mai avuto un problema fisico. Il secondo potrebbe essere lo stesso Radu, anche se Beppe Marotta segue Juan Musso dell’Udinese. Se la dirigenza nerazzurra dovesse puntare tutto sull’argentino, a quel punto sarebbe proprio l’attuale portiere del Parma a fare il percorso inverso.