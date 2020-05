Inter, dal Barcellona il preferito è Junior Firpo: Conte lo apprezza – MD

Secondo Mundo Deportivo, l’Inter vorrebbe inserire soltanto Junior Firpo nella maxi-operazione per portare Lautaro Martinez a Barcellona. Antonio Conte lo ritiene perfetto per il suo 3-5-2

STRATEGIA – Il Barcellona ha ormai dato priorità all’acquisto di Lautaro Martínez, il “nove” dell’Inter di Antonio Conte che mantiene una corsia prioritaria rispetto a Neymar, altro sogno di mercato. Per arrivare all’obiettivo, il club blaugrana sta cercando di includere una serie di contropartite nell’operazione coi nerazzurri. L’obiettivo è quello di ridurre sensibilmente la parte cash. Dal canto suo, l’Inter non vorrebbe scendere sotto gli 80-90 milioni di parte fissa. Il Barcellona sa che, in un modo o nell’altro, dovrà spendere il valore di 111 milioni complessivi, ma ci sono diverse pedine che i catalani hanno messo sul tavolo. Dopo la parziale scrematura delle ultime settimane, restano i soliti noti Ivan Rakitic e Arturo Vidal (che però interessano poco) e il giovane Junior Firpo.

COLPO – Quest’ultimo, in particolare, sarebbe molto apprezzato da Antonio Conte per la sua giovane età (23 anni). Ma anche le caratteristiche fisiche lo rendono adatto al 3-5-2 del tecnico pugliese. Il Barcellona valuta Firpo almeno 19 milioni: da capire se l’Inter è in linea con queste cifre e come l’eventuale inserimento di Firpo inciderà sulla maxi-operazione Lautaro Martinez. Ma la stima di Conte è già un buon punto di partenza.

