Inter, da risolvere il nodo Pinamonti: torna di moda uno scambio? – SM

Andrea Pinamonti non ha praticamente trovato spazio in questi primi mesi di stagione con l’Inter e sarà ceduto in gennaio: possibile uno scambio per dare un’altra punta ad Antonio Conte?

La nuova avventura di Andrea Pinamonti con la maglia dell’Inter sembra essere giunta ormai al capolinea. L’attaccante ex Genoa ha trovato pochissimo spazio e difficilmente ne troverebbe ancora nei prossimi mesi, quindi sarà con ogni probabilità ceduto. E’ uno dei nodi di mercato che l’Inter dovrà sciogliere nelle prossime settimane e, secondo “Sport Mediaset”, torna di moda l’ipotesi di uno scambio col Parma che porterebbe Gervinho in maglia nerazzurra.