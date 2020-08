Inter, da Kante a Tonali e i 2 Udinese: Ndombele nato da un problema – AP

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle situazioni di mercato per il futuro centrocampo dell’Inter: Kanté, Tonali, 2 giocatori dell’Udinese e Ndombele

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà tramite il proprio sito, il sogno dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte per il proprio centrocampo sarebbe N’Golo Kante, ma il Chelsea lo valuterebbe almeno 70 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe anche la Juventus, però varrebbe lo stesso discorso. Per Sandro Tonali il club nerazzurro non avrebbe ancora affondato il colpo, ma sarebbe in vantaggio. Graditi sarebbero anche due giocatori dell’Udinese, Seko Fofana e Rodrigo De Paul. Il problema per la società meneghina sarebbe il fatto che al momento potrebbe fare solo prestiti, magari con obbligo di riscatto come nel caso del centrocampista del Brescia. Per questo sarebbe nato il discorso Tanguy Ndombele. Si sarebbe parlato di Milan Skriniar, ma la situazione sarebbe bloccata. Ad ogni modo la trattativa sarebbe complessa, visto che il calciatore è stato pagato l’anno scorso 65 milioni di euro.