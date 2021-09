Inter, da Insigne a Tolisso: aperta la corsa per i big in scadenza – TS

Inter, è iniziata la caccia grossa agli svincolati, una specialità per i due dirigenti Marotta e Ausilio. Ecco secondo “Tuttosport” i nomi che interessano ai nerazzurri, da Insigne a Tolisso.

BIG IN SCADENZA – L’Inter valuta qualche big in scadenza in vista dei prossimi mesi, da poter mettere sotto contratto da gennaio o giugno prossimo. L’ultimo della serie è stato Hakan Calhanoglu, ingaggiato con un vero e proprio blitz dopo la situazione legata a Christian Eriksen. Sempre per restare in tema centrocampo, c’è un giocatore con il contratto in scadenza, seguito da tempo da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, si tratta di Corentin Tolisso, in scadenza, appunto, con il Bayern Monaco. In attacco invece il pensiero va sempre a Lorenzo Insigne, che l’Inter aveva già tentato di ingaggiare prima di virare su Joaquin Correa. In caso di frattura definitiva con Aurelio De Laurentiis, la società di viale della Liberazione si farà trovare in prima linea. Tra i possibili svincolati, ovviamente, anche André Onana, portiere dell’Ajax e con il contratto in scadenza a giugno 2022, l’Inter è pronta ad ingaggiarlo per il dopo Samir Handanovic (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino