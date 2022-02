Inter, da Brozovic a Perisic: febbraio mese decisivo per i rinnovi

Il mese di febbraio per l’Inter sarà importante soprattutto per l’importanza delle partite da disputare, ma anche per conoscere il futuro di determinati giocatori in scadenza a giugno 2022, come nel caso di Marcelo Brozovic (ma non solo). Proprio in tal senso, la dirigenza discute con loro la possibilità del rinnovo di contratto e a breve potrebbero essere sviluppi positivi.

FIDUCIA – La stagione entra nel vivo, tra scontri diretti in campionato e ottavi di finale di UEFA Champions League, la dirigenza dell‘Inter – oltre che discutere dei propri rinnovi -, dovrà chiarire presto il futuro di alcuni giocatori. Andiamo in ordine: i prossimi dieci giorni potrebbero essere decisivi per ufficializzare il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic. Mancano ancora alcuni dettagli, ma c’è fiducia. C’è speranza anche per quanto riguarda il futuro di Samir Handanovic e Ivan Perisic: La società vuole tenerli entrambi e ribadire la loro importanza e, soprattutto, centralità all’interno del progetto. Gli arrivi di Gosens e Onana serviranno solamente a migliorare il livello qualitativo della squadra, non a sostituire. Soprattutto nel caso dell’esterno croato, che proprio in questa stagione sta mettendo in mostra tutte le sue qualità.