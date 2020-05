Inter, Cunha ora ha superato Werner come acquisto in attacco – TS

“Tuttosport” scrive che Matheus Cunha è sempre più nel mirino dell’Inter. Il brasiliano ora è il primo nome tra gli acquisti.

NOME IN POLE – Per l’attacco dell’Inter della prossima stagione salgono le quotazioni di Matheus Cunha. Il brasiliano dell’Hertha Berlino è visto come il profilo ideale per sostituire Lautaro Martinez. Talento in rampa di lancio, giovane (classe 1999), simile per caratteristiche e prezzo contenuto. A gennaio è stato pagato 18 milioni, una valutazione da 30-35 non spaventa. Più difficile la strada che porta a Werner: non tanto per i costi, anche se 50-60 milioni non sono la stessa cosa, quanto perché il tedesco preferirebbe la Premier League.