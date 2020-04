Inter, crisi economica svaluta Kumbulla? Verona pronto all’asta – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la possibilità che il prezzo di Marash Kumbulla possa scendere, in sede di calciomercato. La recessione, scatenata dal coronavirus, impatterà con violenza sul mondo del pallone. L’Inter, in fondo, ci spera. Ma il Verona è pronto a scatenare una nuova asta

SMEMBRATI – È stata tra le maggiori sorprese del campionato. La difesa costruita da Ivan Juric e dal Verona è diventata un esempio per molti, e molti applausi s’è beccata. Che si torni a giocare o meno, il terzetto che sgobba davanti la porta subirà un bel po’ di trasformazioni in futuro. Il saluto ad Amir Rrahmani, in pratica, è già stato ceduto a gennaio. Marash Kumbulla sarà uno dei nomi caldi dei mesi che verranno, dopo essere stato anch’egli nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Nel suo futuro, ad oggi, sembra esserci l’Inter.

BAGARRE – I nerazzurri lo collocano molto in alto nella lista dei desideri. Prima dello stop per il coronavirus, la valutazione di Kumbulla si avvicinava ai 30 milioni. I prezzi saranno ricalibrati dalla crisi, ma per un ventenne del suo talento non saranno tagliati. Il Verona si prepara ad aprire un’asta: se la cifra offerta sarà quella richiesta. Ma l’Inter non mollerà la presa sul giovanissimo difensore.

