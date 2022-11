Inter, su Crespo del Fenerbahce c’è la fila: forte interesse dalla Francia

Gli scout dell’Inter hanno segnalato un paio di settimane fa Miguel Crespo (vedi articolo). Sul centrocampista portoghese, in forza al Fenerbahce, c’è anche l’interesse di altri club

BATTAGLIA − Il nome Crespo fa sempre un certo effetto in casa Inter. Ma questa volta non si tratta di Hernan bensì di Miguel, centrocampista portoghese di 28 anni del Fenerbahce. Come riferisce il portale turco Fotomac, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi sul giocatore. C’è anche però l’interesse dell’Atletico Madrid e soprattutto del Marsiglia in Francia. Come si legge sempre sul portale turco, il Fenerbahce vorrebbe incassare dall’eventuale cessione di Crespo almeno dieci milioni di euro.