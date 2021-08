Inter-Correa, il club nerazzurro fissa una chiara deadline: le ultime – Sky

L’Inter lavora al nuovo attaccante da regalare a Simone Inzaghi in questo rush finale di calciomercato. Il nome in pole position è quello di Correa, per il quale manca ancora l’accordo con la Lazio. Il club nerazzurro ha fissato una deadline chiara. Di seguito quanto rivelato da Alessandro Sugoni nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24”

DEADLINE – L’Inter cerca di stringere i tempi per Joaquin Correa, con Marcus Thuram ormai solo sullo sfondo (vedi articolo): «L’Inter prenderà sicuramente un altro attaccante e adesso da quella lista è in fuga Correa. Le notizie su Thuram hanno confermato circa due mesi di stop. L’Inter decisa su Corea e ha a disposizione un budget di 30 milioni, poi bisognerà capire come ragionare su formule e bonus per accontentare Claudio Lotito. Bisogna trovare l’accordo per capire se potrà arrivare, altrimenti l’Inter virerà su qualcun altro e per questo si è data un paio di giorni di tempo per capire se si può stringere per Correa», queste le dichiarazioni di Alessandro Sugoni su “Sky Sport 24”.