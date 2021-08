Inter, Correa chiude mercato. Futuro di Satriano dipende da Scamacca – SI

Correa è stato autore della doppietta decisiva nella vittoria dell’Inter contro il Verona (vedi articolo). L’argentino è il colpo con cui si chiude il mercato in entrata dei nerazzurri. Secondo Pedullà, in collegamento con “Sportitalia Mercato”, la situazione in uscita di Satriano dipende dal futuro di Scamacca.

ULTIME USCITE – Questa la ricostruzione di Alfredo Pedullà sugli ultimi giorni di mercato in casa Inter: «Tranne clamorose sorprese, l’Inter ha chiuso il mercato in entrata. Per le cessioni, c’è il discorso di Valentino Lazaro al Benfica bene impostato. Martin Satriano al momento lo stanno bloccando, ma se il Cagliari prende Gianluca Scamacca, a quel punto tornerebbe la candidatura del Crotone».