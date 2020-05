Inter corre anche sul mercato: molto ruota intorno a Lautaro Martinez – Sky

L’Inter è tornata a lavorare sul campo, in attesa di poter ricominciare gli allenamenti di gruppo, ma lavora anche sul mercato: si valutano diverse idee, ma molti dei progetti ruotano intorno al futuro di Lautaro Martinez

L’Inter non si ferma coi sui progetti di mercato. La squadra corre in campo, per il momento ancora individualmente, ma Marotta e Ausilio corrono anche sul mercato. Secondo Sky Sport ci sono infatti continui confronti tra i due dirigenti per stabilire le strategie future e molto ruota intorno a Lautaro Martinez. Mertens ormai è destinato a firmare il rinnovo col Napoli ma verrà comunque monitorato fino alla firma, è ancora presto per lanciare l’affondo su Cavani, ma ovviamente non si può prescindere dal “toro”. Nel caso Lautaro Martinez dovesse finire al Barcellona l’Inter farebbe una plusvalenza decisamente importante con cui si potrebbe pianificare un mercato completamente diverso da quello che verrebbe pianificato nel caso alla fine Lautaro Martinez dovesse restare. A centrocampo, completamente indipendente dal futuro dell’attaccante argentino, il prescelto resta sempre Sandro Tonali.