Inter-Cordaz, siamo alle firme! Hakimi-Chelsea, due possibili pedine – Sky

L’Inter è pronta a mettere nero su bianco il ritorno di Cordaz, portiere cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24”, l’agente dell’ormai ex Crotone è in sede. Sfida aperta tra Chelsea e Paris Saint-Germain per Hakimi (vedi articolo)

SFIDA APERTA – L’Inter riabbraccia Alex Cordaz, che andrà a fare il terzo portiere: «E’ arrivato il suo agente pochi minuti fa, quindi è tutto pronto per le firme sui contratti. Cordaz tornerà all’Inter e sarà utile per le liste Champions. Achraf Hakimi? E’ una corsa aperta, è da tenere sotto controllo la posizione del Chelsea che è entrato in maniera forte: siamo intorno ai 60 milioni di euro, quindi la stessa offerta del PSG. L’Inter però ne vuole 80 di milioni, vedremo chi riuscirà a trovare prima l’accordo, magari utilizzando delle contropartite e in questo il Chelsea è avvantaggiato. Una è Emerson Palmieri, che piace all’Inter e può rientrare in questo discorso. Anche Andreas Christensen può rappresentare un’opportunità. Dunque sfida aperta per Hakimi».