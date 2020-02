Inter, contropartita da urlo per Lautaro Martinez. Il Barcellona farà follie

Secondo quanto riporta il periodico catalano Don Balón, il Barcellona sarebbe pronto a strapparsi i capelli pur di arrivare a Lautaro Martinez. L’Inter avrebbe chiesto ai blaugrana una contropartita da urlo, che potrebbe mettere da parte la clausola rescissoria da 110 milioni

FOLLIE – Il calciomercato si è chiuso da qualche settimana, ma le indiscrezioni attorno a Lautaro Martinez si sono letteralmente infuocate negli ultimi giorni. Complici gli infortuni di Luis Suarez e Ousmane Dembélé, il Barcellona sta pensando seriamente ad una rifondazione nel proprio reparto offensivo. Non è un mistero che l’argentino, ex Racing Avellaneda, sia oggetto del desiderio dei catalani praticamente da sempre, ma stavolta le voci avrebbero assunto forma concreta. Diverse fonti italiane hanno registrato gli incontri tra l’entourage del ‘Toro’ e il Barcellona (QUI i dettagli), e ora piovono conferme da voci spagnole. Secondo la rivista Don Balón, il numero uno blaugrana (Josep María Bartomeu) avrebbe intenzione di sacrificare Antoine Griezmann per arrivare a Lautaro Martinez.

STRATEGIA – La volontà del Barcellona è quella di aggirare la clausola dell’argentino, valida dal 1 al 15 luglio prossimo, tramite l’utilizzo di qualche contropartita tecnica. Secondo il periodico iberico, appunto, sarebbe stata l’Inter a chiedere il francese ex Atletico Madrid come merce di scambio. Il Barcellona considera Griezmann un elemento importante della rosa, ma sacrificabile per arrivare ad un fuoriclasse come Lautaro Martinez. La situazione è ancora in via di definizione, ma le rispettive società sembrano già oltre i semplici sondaggi esplorativi.

