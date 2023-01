Inter, contratto a lungo termine per Calhanoglu. Accordo con Darmian

L’Inter sta cercando di pianificare il futuro in queste settimane. Dopo la pessima notizia ricevuta da Milan Skriniar, la dirigenza nerazzurra ha l’obiettivo di evitare eventuali bis. Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti su Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu.

FUTURO – L’Inter sta pianificando il futuro e si copre per le prossime stagioni. La squadra nerazzurra ha diversi contratti in scadenza, ma la dirigenza sta cercando di risolvere la situazione. Secondo Fabrizio Romano da Twitter la società meneghina avrebbe trovato un accordo per Matteo Darmian per estendere il contratto fino a giugno del 2024 e opzione per un’ulteriore stagione. Il prossimo accordo sarà firmato con Hakan Calhanoglu, a cui sarà offerto un contratto a lungo termine molto presto. Le negoziazioni inizieranno anche con Alessandro Bastoni.