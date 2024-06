Inter, continuano i contatti con il Genoa. Martinez cerchiato in rosso – Sky

L’Inter continua i contatti serrati con il Genoa per provare a definire l’accordo per Josep Martinez. Il portiere spagnolo è l’indiziato numero uno per il posto da secondo portiere, spiega Sky Sport.

CONTATTI – In casa Inter si guarda con attenzione al ruolo di vice-Sommer. Nel pomeriggio dell’ufficialità di Nicolò Barella, i nerazzurri continuano i contatti con il Genoa per provare a definire l’arrivo di Josep Martinez. Il portiere 26enne spagnolo è il primo nella lista di Piero Ausilio. Come spiegato da Gianluca Di Marzio nel corso della puntata odierna di “L’Originale”, in queste ore sono proseguiti i contatti tra i due club con Martinez che risulta essere il profilo più vicino agli interessi dell’Inter per il ruolo di secondo portiere alle spalle di Yann Sommer.

Martinez il primo nome per l’Inter: ma ci sono le alternative

NOMI – Oltre al nome di Josep Martinez, che si è messo in mostra con la maglia del Grifone tenendo inviolata la porta per ben otto volte, l’Inter sta valutando altre due soluzioni come piano B. I nerazzurri, come spiegato dall’esperto di mercato, hanno nel mirino anche Bento dell’Athletico Paranaense e Maduka Okoye dell’Udinese.