Inter, continua la ricerca del dopo Skriniar. I due nomi caldi

L’Inter continua la ricerca del sostituto di Skriniar ma pensa anche a come ricavare nuove risorse attraverso il mercato in uscita. Di seguito le notizie sul calciomercato nerazzurro riportate da Venerato nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”.

MERCATO DIFENSIVO – L’Inter continua nell’ardua missione di individuare un sostituto all’altezza di Milan Skriniar. Secondo quanto riporta Ciro Venerato nel servizio preparato per “La Domenica Sportiva”, dopo aver lasciato la pista Chris Smalling e Merih Demiral, la dirigenza nerazzurra sta vagliando altri nomi. Tra questi spunta quello di Oumar Solet, difensore dello Strasburgo e rimane caldo quello di Alejandro Grimaldo del Benfica. Su quest’ultimo ci sarebbe una contesa con la Juventus. Non mancano le voci anche sul mercato interista in uscita. Si parla, infatti, di un forte curiosità del Chelsea nei riguardi di Andrè Onana. Sempre secondo il giornalista, intervenuto su Rai 2, l’Inter non sarebbe contraria alla cessione, considerando anche che il club inglese non risulta più interessato a Denzel Dumfries e che quello milanese ha la necessità di reperire nuove risorse.

Fonte: Rai 2 – “La Domenica Sportiva”