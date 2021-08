Inter, continua il ballottaggio Thuram-Correa, la situazione − Sky

L’Inter tra poco esordirà in campionato ma tiene banco il capitolo mercato. Gianluca Di Marzio su “Sky Sport 24” ha fatto il punto della situazione sul duo Correa-Thuram

BALLOTTAGGIO − Rimane ancora il ballottaggio tra Marcus Thuram e Joaquin Correa. Il primo nome, negli ultimi giorni, è diventato quello più intrigante visto il muro di Lotito sul Tucu. Il giocatore ha chiesto la cessione e su di lui c’è anche l’Everton. Il giocatore piace tantissimo a Simone Inzaghi che lo ha avuto negli anni passati ma le cifre chieste dal patron biancoceleste sono piuttosto alte, si parla sempre di 37 milioni di euro. Se, ovviamente, l’Inter non dovesse arrivare a Correa, allora andrebbe ad accelerare per Thuram. Come detto nelle ore scorse, il Borussia M’Gladbach sta venendo incontro ai nerazzurri abbassando i 30 milioni iniziali.